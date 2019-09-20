اعتقال منفذ تفجير كربلاء

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت منفذ تفجير كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الامن الوطني اعتقلت منفذ تفجير كربلاء". Advertisements واضاف المصدر ان "اعتقاله تم في احد المطاعم القريبة من موقع التفجير". يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت اليوم، داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني.

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