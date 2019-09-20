بالصور.. ما خلفه تفجير مدخل كربلاء

ادى انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة نوع جمبي عند مدخل مدينة كربلاء الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بجروح والحاق اضرار مادية. وبحسب بيان لخلية الاعلام الامني فأنه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج". Advertisements

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