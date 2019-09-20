أمريكا تفرض العقوبات الأكبر على طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها «العقوبات الأكبر التي تفرض على الإطلاق، لم نفعل ذلك أبدا على هذا المستوى»، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالبيت الأبيض أمس.
ودعا ترمب من المكتب البيضاوي إيران إلى التخلي عن «الإرهاب» قائلا إنه «من السيئ للغاية ما يحدث مع إيران، إنها تمضي نحو الجحيم»، وأضاف أن إيران «انهارت ماليا».
ووفقا لوكالة أنباء بلومبيرج، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن العقوبات الجديدة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، وستقطع كل موارد التمويل إلى إيران، بما في ذلك عبر صندوقها للثروة السيادية.
ماذا قال ترمب؟
- على قادة إيران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم من الإفلاس
- الخيار العسكري ضد إيران سينجح، لكن لا ينبغي أبدا الاضطرار لاستخدامه
- نتوقع نجاح العقوبات الاقتصادية على إيران
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