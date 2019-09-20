باريس تتأهب لتظاهرات السترات الصفر السبت

اسماء السيد - باريس: أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة أنها ستنشر أعداداً كبيرة من عناصر الأمن السبت بباريس لمناسبة تظاهرة جديدة لمحتجي "السترات الصفر" تتزامن مع اليوم الوطني للتراث ومسيرة من أجل المناخ.
وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف الى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 آذار/مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه.
وأعلن ديدييه لاليمون محافظ شرطة باريس الجمعة أنه سيتم نشر 7500 شرطي السبت بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.
وقال محذّرا في مؤتمر صحافي إنه إزاء أناس "يريدون على ما يبدو الثأر" ويعلنون أنهم "لن يتنازلوا أبدا"، "أقول +سنكون هناك+".
وأضاف "سنكون بعدد كاف (..) وقادر تماما على وقف كل مبادرة تهدف للتدمير".
وكانت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عدة أشهر على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة، نجحت في إنزال مئات آلاف الفرنسيين إلى الشارع منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
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