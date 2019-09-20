مورينيو: لا أريد تدريب ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن عدم سعادته بطرح اسمه لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة الحالية.
وأثيرت الكثير من التكهنات حول مصير مدرب الميرنغي زين الدين زيدان بعد الأداء المُخيب للفريق هذا الموسم، والهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
وقال مورينيو، خلال تصريحاته لبرنامج " Deportes Cuatro" الإسباني "ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني".
وبسؤاله عن رغبته في العودة لتولي القيادة الفنية، أجاب "لا أريد تدريب ريال مدريد، لأن الفريق لديه مدرب بالفعل، وهذا كل شيء، فلا يمكن تدريب فريق يملك مدربا حاليا".
وحول الانتقادات الأخيرة لزيدان، علق "أتحدث باحترام عن المدرب الحالي، وهو ليس فردًا عاديًا بل جزء من تاريخ ريال مدريد".
واختتم بالحديث عن موقف الفريق حاليًا "لست شخصًا يتحدث بالهراء، أود أن تسير الأمور بشكل جيد، وسيهدأ كل شيء قريبًا".
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