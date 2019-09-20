“قصارة” داخل مستشفى.. السجن للممرضة ومرافقيها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية

في مستجدات مثيرة لما بات يعرف إعلاميا بـ”قصارة” في مستشفى خريبكة، قضت محكمة خريبكة الابتدائية، يوم أمس الخميس، بحبس الممرضة المتدربة شهرا نافذا، بعدما تابعتها النيابة العامة بتهمة انتحال صفة، ومزاولة مهنة ينظمها القانون من دون ترخيص، والفساد، فيما أدانت الشاب، الذي كان رفقتها، بالحبس شهرا نافذا بتهمة الفساد والتحريض على الفساد.

وأدانت المحكمة، أيضا، امرأة متزوجة بثمانية أشهر نافذة بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، وشخص آخر بشهرين بتهمة الفساد.

يذكر أنه تم اعتقال 3 أشخاص، وممرضة متدربة داخل إحدى القاعات في مستشفى “حسن الثاني”، في خريبكة، بعدما ضبطوا، منتصف ليلة يوم الأحد الماضي، من طرف رجال الأمن الخاص، وشرطي المداومة، داخل المستشفى، في حالة غير عادية، إذ استعملوا القاعة العمومية لأغراض تستدعي الشكوك، ما دفع إلى تبليغ مفوضية الأمن في خريبكة بتفاصيل الواقعة، فحضرت عناصر الأمن في عين المكان، واعتقلت المشتبه فيهم الأربعة.