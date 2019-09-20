الجيش النيجيري اتهم منظمة إنسانية فرنسية بـ"مساعدة الإرهابيين" وأغلق مكتبها

اتّهم ​الجيش النيجيري​، منظمة "العمل ضد الجوع" (أكسيون كونتر لافان) الفرنسية غير الحكومية، بـ"مساعدة إرهابيي "​بوكو حرام​" و"داعش" في غرب ​إفريقيا​ عبر توفير الغذاء والدواء لهم"، وأغلق مكاتبها.

وركّز في بيان، على أنّ "الأنشطة الهدّامة لمنظمة "العمل ضد الجوع" تواصلت رغم العديد من التحذيرات لها لكي تتوقّف عن مساعدة وتشجيع الإرهابيين وانتهاكاتهم"، مندّدًا بـ"الممارسات غير السليمة الّتي تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية" في المناطق الّتي تشملها العمليّة.

ولفت إلى أنّ "منظمة "العمل ضدّ الجوع" أُعلنت كيانًا غير مرغوب فيه".

وبدون إخطار أو تقديم أسباب، أجبرت شاحنات للجيش موظّفي المنظمة على إخلاء وإغلاق مكاتبهم في مايدوغوري في ولاية بورنو وفي داماتورو في ولاية يوبي المجاورة.

وأكّد مدير المنظمة في ​نيجيريا​ شاشوات ساراف، "إغلاق المكاتب"، مشدّدًا على "أنّنا نحن متفاجئون جدًّا، وهذا القرار يؤثّر سلبًا على المساعدة الّتي تقدّمها "العمل ضد الجوع" للأكثر ضعفًا في بورنو، وتجبرها على أن توقف فورًا برامجها الّتي تساعد ملايين الأشخاص".