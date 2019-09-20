الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة مساء الخميس.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس وزراء باكستان أدان خلال اللقاء الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص وأكد مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
المصدر سكاي نيوز عربية
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