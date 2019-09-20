مسؤول ايراني: السلطات السعودية تصر على الكذب في اتهامها لايران

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في ​ايران​ عباس علي كد خدائي ان "السلطات ​السعودية​ تصر على الكذب في اتهامها لايران"، مشدداً على "ضرورة متابعة تلك الاتهامات غير الموثقة في المحافل الدولية".

ولفت إلى أن "ايران أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المسيرة الاميركية ولو كانت قامت بعمل ضد السعودية، فإنها ستعلن عن ذلك بدون شك، إصرار المسؤولين السعوديين على الكذب وتوجيه الإتهامات لا يحل مشكلة، وينبغي متابعة الاتهامات السعودية غير المدعومة بوثائق في المحافل الدولية."