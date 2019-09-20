جرحى بإطلاق نار عشوائي في واشنطن









اسماء السيد - واشنطن: أصيب عدد من الأشخاص بإطلاق نار عشوائي في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

وانتشرت الشرطة في مكان الحادث بشكل مكثف وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكانه، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن طبيعة ما حدث على وجه التحديد.

وعرضت قناة تلفزيونية أميركية صورا على تويتر تظهر سيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردا من الشرطة الأميركية "على نطاق واسع".

ونقلت سيارت الإسعاف عددا من المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية.