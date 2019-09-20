سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار عشوائي بالعاصمة الأمريكية

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر الجمعة، بوقوع حادث إطلاق نار عشوائي بأحد شوارع العاصمة واشنطن.

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وأكدت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر بالشرطة الأمريكية، وقوع 6 إصابات بدون ذكر مزيد من التفاصيل عن أسباب الحادث، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس.

وأمس الخميس، قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدة مسنة، في إطلاق نار بمدينة شيكاغو.

وقالت شرطة شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة عندما فتح ركاب سيارة بيضاء النار عليهم.‎