وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار عشوائي على أشخاص في واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر الجمعة، بوقوع حادث إطلاق نار عشوائي بأحد شوارع العاصمة واشنطن.
وأكدت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر بالشرطة الأمريكية، وقوع 6 إصابات بدون ذكر مزيد من التفاصيل عن أسباب الحادث، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس.
وأمس الخميس، قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدة مسنة، في إطلاق نار بمدينة شيكاغو.
وقالت شرطة شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة عندما فتح ركاب سيارة بيضاء النار عليهم.
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