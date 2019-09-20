رئيس رابطة البترول اليابانية يؤكد تحميل شحنات أكتوبر من أرامكو

قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة البترول اليابانية، إن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكدا تحميل جميع شحنات أكتوبر/تشرين الأول المقبل المتعهد بها.

وأضاف تسوكيوكا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو كوسان، خلال مؤتمر صحفي أن مدير العمليات المحلية لأرامكو زار الرابطة أمس.

وتابع: "سمعت أنه قد طُلب من بعض العملاء تغيير خامات النفط، لكن إيدميتسو تلقت تأكيدا من أرامكو السعودية بشأن تحميل أكتوبر دون أي تغيير في أصناف الخام".



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وقال تسوكيوكا: "شعرنا بقلق بشأن ما إن كان التحميل في السعودية سيستمر بعد الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع، لكن التحميل استؤنف بعد تعطله لأيام قليلة؛ ما بدد مخاوفنا بشأن الإمداد".



وتعهدت السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري في المنشآت التي أعطبتها هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ مطلع الأسبوع، وقالت إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.



تقول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إن الهجوم الذي شل موقعين نفطيين لها كان "بدعم لا يمكن دحضه" من إيران.. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك خيارات عديدة آخرها الحرب، مضيفا أنه أمر الخزانة الأمريكية "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على طهران.. وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، "إن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا".