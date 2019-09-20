شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية بنك لبناني.. وواشنطن تمنع دخول وزير «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

كشفت مصادر مطلعة لبنانية أمس (الخميس) رفض واشنطن منح وزير الصحة اللبناني جميل جبق تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن جبق (وزير حزب الله في الحكومة) كان يعتزم المشاركة في مؤتمر لنظرائه سيقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي سيشارك فيه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على رأس وفد وزاري وإعلامي. ولم يصدر الوزير جبق أي بيان يوضح صحة المعلومات أو ينفيها، كما لم تصدر الرئاسة اللبنانية، التي شكلت الوفد المرافق للرئيس، أي بيان يوضح طبيعة وأسباب الرفض. ويرى مراقبون لبنانيون أن هذه المعلومات المسربة تؤكد أن الغطاء الحكومي لحزب الله لن يقف حائلا بوجه العقوبات الأمريكية التي قيل إنها ستطال وزراء وسياسيين لبنانيين.

من جهة أخرى، أعلن بنك «جمال ترست» اللبناني أمس تصفية نفسه بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي، مؤكدا في بيان له أن مجلس الإدارة اضطر لاتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان.