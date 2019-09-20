إقالة مسؤولين سودانيين ينتميان لنظام البشير

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، قرارا بإقالة وكيلي وزارة الخارجية السفير عمر دهب ووزارة التعليم العالي مصطفى محمد علي البلة، وهما محسوبان على النظام البائد.

وعين حمدوك السفير صديق عبدالعزيز عبدالله وكيلا لوزارة الخارجية، والبروفيسور سامي محمد شريف وكيلا لوزارة التعليم العالي.

ووجه رئيس وزراء السودان وزارات الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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ومن جانب آخر، أعلن مدراء 30 جامعة حكومية استقالاتهم غداة تصريح وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون تتوعدهم بالإقالة، بوصفهم تركة النظام البائد.

يشار إلى أن كافة مدراء الجامعات الحاليين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت وزيرة التعليم العالي خيرتهم بين الاستقالة أو الإقالة الأربعاء الماضي، وشددت على أن هذه المناصب سيتولاها أشخاص داعمون للخط الثوري.

وأمس الخميس، أصدر مجلس السيادة السوداني قراراً قضى بإلغاء وحل المليشيات الإخوانية بالجامعات والتحفظ على مقارها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريحات عقب اجتماع المجلس، أن القرار جاء لتهيئة المناخ لاستئناف الدراسة بالجامعة والمقرر لها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال إن القرار قضى بإلغاء ما يسمى بـ"الوحدات الجهادية" وحلها والتحفظ على مقارها، وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني وسجلات تلك الوحدات.