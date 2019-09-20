شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران متورطة في هجوم أرامكو.. و«الحوثيون كاذبون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تورط نظام الملالي في الهجوم الذي تعرضت له أرامكو. وأشار إلى أن «الحوثيين مشهورون بالكذب كثيرا» -على حد وصفه-؛ نظرا لأن المعدات المستخدمة في الهجوم ليست معروفة في ترسانة الحوثيين.

وحول إمكانية رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، نوه بومبيو بقوله: «واثق من أننا سنتحدث في نيويورك كثيرا حول هذا الأمر والسعوديون سيتحدثون أيضا، فهم من تعرضوا للهجوم، لقد كان عملاً حربياً ضدهم بشكل مباشر، وأنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك». وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين في أعقاب زيارة لأبوظبي «نرغب بحل سلمي وآمل أن ترى إيران المسألة بالطريقة نفسها»، مضيفاً: «جئت إلى هنا في سبيل الدبلوماسية، بينما كان وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر جندي أمريكي. نحن هنا لبناء تحالف يعمل من أجل السلام والحل السلمي». وأوضح: «هناك إجماع كبير في المنطقة حول الجهة التي نفذت هذه الهجمات. إنّها إيران. لم أسمع أي أحد في المنطقة يشكّك في ذلك ولو للحظة».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد زعم أن «حربا شاملة» قد تقع إذا تعرضّت بلاده لضربة أمريكية.