شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني: الهدف من الطائرة المسيرة كان الاعتداء وليس التصوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الخميس) للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت،: أن «480 خرقاً إسرائيلياً جرت خلال الشهرين الأخيرين للقرار (1701)، أخطرها الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي مرت فوق مطار بيروت وعرَّضت الملاحة الجوية للخطر وتوجهت إلى الضاحية». وأضاف: «إحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 كغم من المتفجرات البلاستيكية والثانية تملك 4 أذرع و8 محركات»، موضحاً أن طائرة «الدرون» التي سقطت في الضاحية انطلقت من مطار «هامونيم» في إسرائيل، وأن الاعتداءات الإسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر «وهذا يعد تغيراً خطيراً في قواعد الاشتباك»، وأكد بوصعب أن الهدف من الطائرة المسيرة كان «الاعتداء وليس التصوير فقط».

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الخميس) للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت،: أن «480 خرقاً إسرائيلياً جرت خلال الشهرين الأخيرين للقرار (1701)، أخطرها الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي مرت فوق مطار بيروت وعرَّضت الملاحة الجوية للخطر وتوجهت إلى الضاحية». وأضاف: «إحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 كغم من المتفجرات البلاستيكية والثانية تملك 4 أذرع و8 محركات»، موضحاً أن طائرة «الدرون» التي سقطت في الضاحية انطلقت من مطار «هامونيم» في إسرائيل، وأن الاعتداءات الإسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر «وهذا يعد تغيراً خطيراً في قواعد الاشتباك»، وأكد بوصعب أن الهدف من الطائرة المسيرة كان «الاعتداء وليس التصوير فقط».

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