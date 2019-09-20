وفاة طفل أسفل عجلات سيارة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

لقى طفل مصرعه، مساء الخميس، عقب قيام سيارة بدهسه في أحد شوارع قرية الشعراء في دمياط.

وانتقلت سيارة الإسعاف ورجال المباحث إلى مكان الواقعة لنقل الطفل محمد بدر، البالغ من العمر 6 أعوام، إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وقال شهود عيان إن سيارة خاصة مسرعة دهست الطفل وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.