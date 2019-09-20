شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة تونس تلبي طلب عائلة بن علي بشأن مكان دفنه والان مع التفاصيل

أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب إلى طلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر مسؤول في الحكومة قوله إن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، الخميس، إن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.

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من جانبه، أكد منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في تصريحات صحفية، أن موكله وافته المنية، الخميس، بعد أيام من نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلى المستشفى منذ أيام بعد تدهور صحي وصفته وكالات الأنباء بأنه "خطير".

ومنذ الإطاحة برئيس تونس الأسبق قبل نحو 8 سنوات من الحكم لم يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية، ولم يصدر "بن علي" بيانات منذ أن غادر البلاد.

وكان الرئيس التونسي الأسبق قد واجه احتجاجات شعبية انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أجبرته على مغادرة البلاد في 14 يناير/كانون الثاني 2011.