أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين اليوم الخميس، أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التى ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية فى السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ناريشكين قوله للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عن من قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات مبدئية عن منفذي هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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