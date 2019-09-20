أعلن المكتب الاعلامي للنائب ​ماريو عون​ أنه "ورد في تصريح لاحد الزملاء النواب أن أعمدة الانارة على ​الطاقة الشمسية​ التي وضعت على ​طريق الدامور​ - ​دير القمر​ قد تمت بمسعى منه شخصيا".

وفي بيان له،ـ أوضح المكتب أنه "يهم النائب ماريو عون أن يصرح بأنه، وبالتنسيق مع معالي الوزير ​غسان عطاالله​، قد ساهما بشكل مباشر وفعال مع ​وزارة الطاقة​ بمد هذه الشبكة كحق تأخر تنفيذه لأهلنا وحفاظا على ارواحهم من الحوادث الناتجة من الطريق المظلمة، فاقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح للمكتب الاعلامي لماريو عون حول أعمدة الانارة على الطاقة الشمسية على طريق الدامور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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