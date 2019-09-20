خارجية اميركا تطرد دبلوماسيين كوبيين يعملان بالأمم المتحدة بتهمة المساس بالأمن القومي

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغان أورتيغاس عن "طرد دبلوماسيَّين كوبيَّين يعملان في ​الأمم المتحدة​ لاتّهامهما بالقيام بنشاطات تمسّ ​الأمن القومي الأميركي​"، مشيرة الى "اننا طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتّحدة كانا منخرطين في أنشطة تُقوّض الأمن القومي الأميركي أن يُغادرا ​الولايات المتحدة​".

وحذّرت أورتيغاس من أنّه "بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً البقاء في ​مانهاتن​ ونأخذ على محمل الجدّ كلّ محاولات تقويض الأمن القومي للولايات المتّحدة".