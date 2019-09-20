خارجية اميركا تطرد دبلوماسيين كوبيين يعملان بالأمم المتحدة بتهمة المساس بالأمن القومي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس عن "طرد دبلوماسيَّين كوبيَّين يعملان في الأمم المتحدة لاتّهامهما بالقيام بنشاطات تمسّ الأمن القومي الأميركي"، مشيرة الى "اننا طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتّحدة كانا منخرطين في أنشطة تُقوّض الأمن القومي الأميركي أن يُغادرا الولايات المتحدة".
وحذّرت أورتيغاس من أنّه "بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً البقاء في مانهاتن ونأخذ على محمل الجدّ كلّ محاولات تقويض الأمن القومي للولايات المتّحدة".
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