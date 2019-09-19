اجتماع قريب للمشتركة لاتخاذ قرار حول تسمية مرشح لتشكيل الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت رئاسة القائمة المشتركة، مساء الخميس، التزامها بـ"قضايا شعبنا المدنية والسياسية"، موضحة أنها ستعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لـ"اتخاذ القرار المناسب"، في ما يعلق بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وفي بيان صدر عنها أوضحت رئاسة القائمة المشتركة، المكوّنة من رؤساء القوائم الأربع، "اجتماع عمل، الخميس، بحثت فيه نتائج الانتخابات وآخر التطورات السياسية والحزبية واستحقاقات المرحلة القريبة".
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كتلة المشتركة، لاجتماع يوم الأحد القادم، من أجل التشاور حول هوية المرشح لتشكيل الحكومة القادمة.
وجاء في البيان أن "رؤساء الأحزاب أشادوا عاليًا بجماهير شعبنا التي أعطت ثقتها للقائمة المشتركة، وأكدوا التزام القائمة المشتركة بقضايا شعبنا المدنية والسياسية في كل منبر ومحفل".
واتفق النواب الأربعة، أيمن عودة ومنصور عباس وأحمد الطيبي وإمطانس شحادة، بحسب البيان، على أن "يعود الجميع لمؤسسات أحزابهم للبت والتشاور وعقد اجتماع قريب لنواب كتلة المشتركة لاتخاذ القرار المناسب".
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