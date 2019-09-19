عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأدى العديد من المستوطنين صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

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وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتفتيش حقائبهم وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على الفلسطينيين بالمسجد وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.