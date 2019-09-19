"أزرق أبيض" ساخرا من نتنياهو: سنعينك وزيرا إذا لم يثبت فسادك

لم يعلق بيني جانتس، زعيم حزب"أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض، على دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له بالانضمام إلى حكومة وحدة.

غير أن مسؤولين في حزب "أزرق أبيض" سخروا من هذه الدعوة.



وقال مسؤول كبير في حزب"أزرق أبيض" :"يجب على نتنياهو أن يستيقظ ويعترف بنتائج الانتخابات، لقد قرر شعب إسرائيل أن حزبنا هو من سيقود الحكومة المقبلة".

المسؤول نفسه تحدث للقناة الـ13 الإخبارية الإسرائيلية قائلا :"لا نستبعد أن يكون نتنياهو شخصيا وزيرا في حكومة يرأسها جانتس إذا لم يتم توجيه لائحة اتهام ضده".

وينظر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصية من الشرطة التي حققت لأشهر معه وخلصت إلى وجود قرائن بتلقيه الرشوة وخيانة الثقة .

واعتبر المسؤول في حزب"أزرق أبيض"، الذي لم يُكشف عن هويته، أن دعوة نتنياهو هي بمثابة رفض للإقرار بالفشل ومناورة لجر إسرائيل لانتخابات ثالثة.

وقد أقرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، بفشله في تجنيد أغلبية يمينية لتشكيل حكومة.

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لكنه وجَه في الوقت نفسه، دعوة فريدة إلى منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس لتشكيل حكومة وحدة

وقال نتنياهو "خلال الانتخابات، دعوت إلى تشكيل حكومة يمينية، لكن لسوء الحظ أظهرت النتائج أن هذا غير ممكن، والشعب لم يحسم ما بين كتلتين".

وأضاف: "لذلك لا يوجد أمامنا سوى خيار تشكيل حكومة وحدة واسعة".

وتوجه نتنياهو إلى منافسه جانتس بالقول: "الآن أنا أدعوك، عضو الكنيست بيني جانتس. علينا تشكيل حكومة وحدة واسعة".

وتابع: "اليوم. الشعب يتوقع منا، من كلانا، إبداء مسؤولية وأن نتعاون. لذلك أنا أدعوك، دعنا نلتقي اليوم، في أي ساعة وأي وقت، من أجل تحريك هذه الخطوة، وهي ضرورية الآن".

وكانت آخر نتائج فرز الأصوات، صباح اليوم الخميس، قد أظهرت تقدم "أزرق أبيض" بمقعدين على حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

واستنادا إلى فرز 97.6% من الأصوات فقد حصل "أزرق أبيض" على 33 مقعدا في حين حصل الليكود على 31 مقعدا.

ومن أجل تشكيل حكومة فينبغي أن تحصل على ثقة 61 عضوا على الأقل في الكنيست المكون من 120 مقعدا .