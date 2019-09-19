وزير الزراعة حسن اللقيس يجول في مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ بدأ جولة في ​مدينة صيدا​، حيث استهلها بلقاء مع النائب ​بهية الحريري​ في دارتها في ​مجدليون​، قبل ان ينتقل الى ​سراي صيدا​ الحكومي، حيث عقد اجتماعا مع محافظ الجنوب ​منصور ضو​، في حضور رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​، ثم انتقل الى ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا والجنوب حيث يعقد اجتماعا مع رئيس الغرفة ​محمد حسن صالح​ ومع ممثلي ​القطاع الزراعي​.

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