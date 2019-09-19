اجتماع للجنة الفرعية المكلفة مشروع القانون الرامي لحماية الابنية والمواقع التراثية

بدأت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى حماية الابنية والمواقع التراثية بدرس المشروع واطلعت على الاسباب الموجبة وبعدها أقرت المواد من 1 إلى 3 حتى تتابع درس ومناقشة باقي المواد في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

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