الجيش الكويتي يرفع حالة استعداد بعض وحداته

قالت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) إن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش.

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان صحفي لرئاسة الأركان، أن هذه الخطوة تأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأضاف البيان أن هذا الإعلان يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الكويت.

وأوضحت ئاسة الأركان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

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وذكرت أن ما تم مشاهدته أو سماعه، اليوم، كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم.

وتهيب رئاسة الأركان بالجمهور عدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقاؤها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد دعا الجيش، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.