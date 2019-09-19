سلطات باكستان رفضت السماح لرئيس وزراء الهند باستخدام مجالها الجوي

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قرشي، أنّ "بلاده رفضت طلبًا من رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، باستخدام مجالها الجوي خلال رحلة إلى ​ألمانيا​"، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين بسبب إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بينهما.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، عن أسفه للقرار الباكستاني رفض فتح الأجواء للمرّة الثانية خلال أسبوعين.

ودعت الخارجية الهندية، باكستان إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى الالتزام بـ"الممارسات الدولية العادية".

وكانت الهند قد طلبت من باكستان فتح المجال الجوي خلال الفترة من 20 إلى 28 أيلول الحالي، لكن إسلام آباد رفضت هذا الطلب، متّهمةً الهند بـ"ارتكاب فظائع" في منطقة كشمير.