محافظ البنك المركزي الفلبيني: ترامب أكبر تهديد للاقتصاد العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (د ب أ):

وصف بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أكبر تهديد للاقتصاد العالمي".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن ديوكنو اعتبر ، خلال رده على سؤال بشأن أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في جلسة نقاشية بسنغافورة ، أن "الضغط" الذي يمارسه ترامب على رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، أمرا "غير عادل" ، وأن الحكومات يجب أن تحترم استقلالية البنوك المركزية.

وكان الرئيس الأمريكي اتهم مجلس الاحتياط الاتحادي بالفشل وذلك بعد دقائق من إعلان الأخير تخفيض سعر الفائدة.

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وغرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء ، قائلا إن باول، والمسؤولين في المجلس "لم يجرؤوا على التصرف كما أنهم لا يمتلكون خطة طويلة الأمد"، وأضاف أن "باول ومجلس الاحتياطي فشلا مرة أخرى".

ويطالب ترامب منذ أشهر بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وكان طالب مؤخرا بخفض سعر الفائدة إلى " صفر أو أقل".

وأعلن جلس الاحتياطي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين1.75% و2% .

وهذا الخفض هو الثاني على التوالي في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.