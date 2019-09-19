شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث وقف إطلق النار في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أن المانيا والكويت وبلجيكا طلبت التصويت يوم غدٍ (الخميس) في مجلس الأمن على قرار يفرض «وقف فورياً لإطلاق النار» في محافظة إدلب شمال غرب سورية. وجاء في النص الذي حصلت عليه فرانس برس ويمكن أن يواجه بفيتو روسي، أن وقف اطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر الحادي والعشرين من سبتمبر بالتوقيت المحلي ويوضح أن الهدف منه «تجنب تدهور اضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب».

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أن المانيا والكويت وبلجيكا طلبت التصويت يوم غدٍ (الخميس) في مجلس الأمن على قرار يفرض «وقف فورياً لإطلاق النار» في محافظة إدلب شمال غرب سورية. وجاء في النص الذي حصلت عليه فرانس برس ويمكن أن يواجه بفيتو روسي، أن وقف اطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر الحادي والعشرين من سبتمبر بالتوقيت المحلي ويوضح أن الهدف منه «تجنب تدهور اضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب».

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