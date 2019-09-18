دوري أبطال أوروبا.. هدف قاتل يحرم اليوفي من تحقيق الفوز على مضيفه أتليتيكو مدريد

لم يحافظ فريق جيوفنتوس الإيطالي على تقدمه بهدفين مقابل هدف واحد، على مضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، حيث نجح صاحب الأرض في إدراك التعادل في آخر أنفاس اللقاء، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة، لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا فريقي بايرن ليفركوزن الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي،

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب “الواندا ميترو بوليتانو”، بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن ينجح الكولومبي خوان كوادرادو في افتتاح حصة التسجيل للسيدة العجوز، ثلاث دقائق على بداية الفصل الثاني للقاء.

وضاعف زميله بليز ماتويدي، الكفة بهدف ثان في حدود الدقيقة 65، قبل أن يحرز ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتليتيكو مدريد عند الدقيقة 69، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز اليوفي، عدل هيكتور هيريرا النتيجة لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي.