نسبة التصويت في البلدات العربية تتجاوز 59% وتأييد "المشتركة" 82%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت المعطيات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في أعقاب فرز شبه كامل للأصوات، يوم الأربعاء، أن نسبة التصويت في المجتمع العربي، وصلت إلى 59.1%، أي بارتفاع يصل إلى 10% عن نسبة المشاركة في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، حيث وصلت النسبة حينها إلى 49.2%.

كما أظهرت المعطيات التي نقلها وأعدها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بعد فرز 93.5% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الـ22، أن نسبة التصويت القطرية وصلت إلى 69.5%.

وبحسب المعطيات، فإن 82.4% من المصوتين العرب، دعموا قوائم عربية فيما بلغت نسبة دعم المصوتين العرب للقائمة المشتركة 81.3%، بينما صوّت 17.6% من العرب الذين مارسوا حق الاقتراع لأحزاب صهيونية.

وبحسب النتائج فإن 7.4% من الأصوات العربية ذهبت لـ"كاحول لافان"، و2.9% لـ"ميرتس"، و2% للعمل، 1.9% لـ"يسرائيل بيتينو"، و1.3% لليكود، و1.2% لـ"شاس".

وبحسب التقسيم المناطقي، وفقًا لرصد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن 76.4% من المشاركين في الانتخابات في البلدات العربية بمنطقة الشمال، صوّتوا للقائمة المشتركة، 22.6% صوّتوا لأحزاب الصهيونية، فيما بلغت بنسبة تصويت في البلدات والمدن العربية شمالي البلاد 60.3%.

وفي المثلث، بلغ متوسط نسبة التصويت في البلدات العربية 60.7%، فيما بلغ متوسط دعم القائمة المشتركة 90.7% من الذين مارسوا حقهم بالاقتراع، وصوّت 8.6% للأحزاب الصهيونية.

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في حين، وصلت نسبة التصويت في النقب إلى 52.1%، حيث صوّت نحو 86.4% منهم للقائمة المشتركة، فيما صوّت 11.3% للأحزاب الصهيونية.

وأظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات، مساء اليوم الأربعاء، تراجع القائمة المشتركة لـ12 مقعدًا في الكنيست الـ22، فيما رفع حزبا "كاحول لافان" والليكود، تمثيلهما بمقعد واحد لكل حزب، مع محافظة "كاحول لافان" على الصدارة بفارق مقعد.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، ستعلن يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، عن النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست الـ22.

وتظهر معطيات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 95% من الأصوات، حصول القائمة المشتركة على 432,741 صوتًا، بنسبة تقدر بـ10.72% من العدد الكلي للناخبين.