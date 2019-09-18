2019-09-18 | 22:54
1,694 مشاهدة
وفي الدقيقة 33 تمكن دي ماريا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.
وبعد ذلك بدقيقتين نجح جاريث بيل في تسجيل هدفًا لصالح ريال مدريد ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمسة يد.
وأنهى توماس مونييه ثلاثية سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الثاني.
بتلك النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ويتذيل ريال مدريد المجموعة بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.