باريس سان جيرمان يقسو  على ريال مدريد بثلاثية في دوري الابطال

رياضة 2019-09-18 | 22:54 1,694 مشاهدة Advertisements حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ريال مدريد ، مساء اليوم، بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الهدف الأول للأمراء الفرنسيين سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول. وفي الدقيقة 33 تمكن دي ماريا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه. وبعد ذلك بدقيقتين نجح جاريث بيل في تسجيل هدفًا لصالح ريال مدريد ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمسة يد.



وأنهى توماس مونييه ثلاثية سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الثاني. وأنهى توماس مونييه ثلاثية سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الثاني. بتلك النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ويتذيل ريال مدريد المجموعة بلا نقاط.

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