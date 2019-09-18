وزير خارجية ليبيا لـ"العين الإخبارية": مصالحة شاملة بعد تحرير طرابلس

أكد وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج أن الموقف الدولي يتزايد باتجاه دعم الجيش الوطني الليبي في معركة تحرير طرابلس.



وقال الحويج -في مقابلة مع "العين الإخبارية"- إن "معركة طرابلس هي معركة تكسير عظام ومعركة حاسمة، لكن المليشيات تحاول من خلال الحشد الدولي تأجيل حسم هذه المعركة".



وأشار إلى أن "الدولة الليبية تخطط للانتقال إلى الديمقراطية بعد معركة تحرير طرابلس".



وأضاف: "سنذهب إلى الدولة المدنية، ومصالحة تاريخية وطنية شاملة بين الليبيين لكل الثقافات المختلفة، وسنحتكم إلى صندوق الديمقراطية بدلا من صندوق الذخيرة".

واستدرك الحويج أن هذه المصالحة والحوار لن يتضمنا ما سماه "فتح الجراح"، بل "سيتجاوز الجميع ذلك إلى ليبيا جديدة ليست بها سجون سياسية ولا مليشيات تحكم بالسلاح، ويحترم فيها الليبي ويذهب الطفل إلى مدرسته بأمان، ويكون السلاح فقط في المتحف أو بأيدي قوات الأمن".





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وحول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب، أشار الحويج إلى أن زيارته الأخيرة إلى مصر تضمنت لقاء مع اتحاد العمال الذي يضم أكثر من 18 مليون مصري، ووكيل أول مجلس النواب ورئيس لجنة العمل، لبحث هذا الملف.

وقال وزير الخارجية الليبي إن "الشركات المصرية ستكون جزءا أساسيا وشريكا في هذه المهام".



ونوه بأنه تواصل مع الجانب المصري لإنهاء المشاكل التي تواجه الليبيين عند منفذ أمساعد الحدودي، مشيرا إلى أن "الحكومة المؤقتة ستقوم بالتنسيق مع الجانب المصري لإزالة العقبات".

وألمح الحويج إلى أن "الوزارة تعمل على إجراء تسهيلات لعبور المرضى من المنفذ وذوي الاحتياجات الخاصة".



وأبدى تفهمه للوضع الأمني في مصر الذي قد يتسبب في التدقيق بملفات القادمين إلى مصر، قائلا: "أمن بلادنا جزء من الأمن المصري والعكس".

وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يرى الحويج أنها إلى جانب كونها تحديا فإنها أيضا فرصة، لتوفير اليد العاملة الماهرة والرخيصة والتنوع الديموغرافي، ولكنها تحتاج إلى تنظيم.

واقترح الحويج على المجتمع الدولي إقامة مشاريع تنموية في صحراء الجنوب حتى تكون حزاما مانعا لتقليل الهجرة.