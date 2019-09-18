الجيش عثر على قذائف قديمة العهد في الخيام

عثرت دورية من مخابرات ​الجيش اللبناني​ على حوالى 75 ​قذيفة​ قديمة العهد من مخلفات العدو الإسرائيلي، في خراج بلدة ​الخيام​ خلف مبنى ​البلدية​، وعلى الفور فرض الجيش اللبناني طوقا امنيا في المكان بانتظار وصول فريق من ​فوج الهندسة​ للكشف عليها.

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