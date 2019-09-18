النشرة: أصوات الإنفجارات في مزارع شبعا لا يزال يتردد صداها بقرى العرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا أن أصوات الإنفجارات لا يزال يتردد صداها بين الحين والاخر في عمق ​مزارع شبعا​ ويتردد صداها في قرى العقروب وحاصبيا المطلة على المزارع.

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