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اجتماع في مكاتب النهار غدا استنكارا لطلب ايوب سحب مواد تتناوله

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تداعى عدد من الزملاء المعنيين بطلب رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ شطب مواد وتحقيقات، إلى اجتماع يعقد عند الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في مكاتب ​صحيفة النهار​ - ​ساحة الشهداء​.

وكان محامو أيوب قد وجّهوا طلبات لعدد من ​وسائل الاعلام​ لسحب مواد وتحقيقات تتناول رئيس الجامعة.

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