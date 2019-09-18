تداعى عدد من الزملاء المعنيين بطلب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب شطب مواد وتحقيقات، إلى اجتماع يعقد عند الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في مكاتب صحيفة النهار - ساحة الشهداء.
وكان محامو أيوب قد وجّهوا طلبات لعدد من وسائل الاعلام لسحب مواد وتحقيقات تتناول رئيس الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع في مكاتب النهار غدا استنكارا لطلب ايوب سحب مواد تتناوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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