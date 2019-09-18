اجتماع في مكاتب النهار غدا استنكارا لطلب ايوب سحب مواد تتناوله

تداعى عدد من الزملاء المعنيين بطلب رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ شطب مواد وتحقيقات، إلى اجتماع يعقد عند الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في مكاتب ​صحيفة النهار​ - ​ساحة الشهداء​.

وكان محامو أيوب قد وجّهوا طلبات لعدد من ​وسائل الاعلام​ لسحب مواد وتحقيقات تتناول رئيس الجامعة.