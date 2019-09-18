شكرا لقرائتكم خبر عن تهانى الجبالى: الشعب المصرى واعى وسيواجه مخططات الإرهاب لحماية البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن المؤامرات التى تقودها جماعة الإخوان وكل الموالين لها لم تفلح، نتيجة لوعى الشعب المصرى، ومعرفته كل ما يحاك بالدولة المصرية من محاولات لتخريب البلاد بدعم دول معادية،لافتة أن كل عملاء الجماعة الإرهابية يسعون بطرق متعددة لنشر الأكاذيب عبر السوشيال ميديا.

وأضافت المستشارة تهانى الجبالى، فى تصريح لها أن الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية تلعب دور تخريبي من خلال ما يسمى الجيل الرابع، ومواقع التواصل الاجتماعى، بنشر الشائعات لتشكيك المواطنين فى كل ما يتم من إنجازات تتم فى الدولة ، ونشر حالة الإحباط واليأس بين المواطنين.

وتابعت، أن مصر حاليا فى حالة حرب، ضد هذه التنظيمات الإرهابية، والتى تعبث بمقدرات البلاد من أجل مصلحة الجماعة فقط، فهذه الجماعة نشأت لتدمير الدول ، ولكن مصر بوعى شعبها وقياداتها الرشيدة والقوية هزمت تلك المخططات الإرهابية التى سعت جماعة الإخوان أن تسيطر على مصر .

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وأوضحت، أن الشعب المصرى واعى وعبقرى قادر على مواجهة التحديات ، وهو يعلم أنه فى حالة حرب، والشعب المصرى لن ولم يثق مرة اخرى فى الإخوان أو المتحالفين معهم، وهو يعلم تلك المؤامرات التى تقودها الجماعة الإرهابية والدول الداعمة لهم ضد مصر .