القضاء التونسي يرفض الإفراج عن “المرشح السجين” نبيل القروي

بعد يوم من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات التونسية نبيل القروي مرشحا مؤهلا للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، رفض القضاء تمتيعه بالسراح.
وقال محامون تونسيون، اليوم الأربعاء، إن القضاء رفض طلبات إخلاء سبيل القروي، في الوقت الذي خرج القروي اليوم الأربعاء، بحوار خاص مع صحيفة فرنسية، استنكر فيه استمرار اعتقاله رغم وصوله للدور الثاني من الرئاسيات.
وحصل المرشح قيس السعيد على 18.40 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، في الوقت الذي حصد نبيل القروي 15.58 في المائة من الأصوات، ولم تسجل أي طعون في النتائج الانتخابية للدور الأول.
يشار إلى أن المتأهل نبيل القروي، اعتقلته السلطات التونسية في 23 غشت الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، وسط ترقب للقراء الذي سيتخذه القضاء التونسي في حقه، وحديث عن أزمة قانونية في حالة فوزه في الانتخابات رغم اعتقاله.
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