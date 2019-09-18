في مباراة دخلها العربي في آخر الأنفاس.. أولمبياكوس يتعادل بهدفين لمثلهما أمام توتنهام

انتهت المواجهة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين فريق أولمبياكوس اليوناني الذي يلعب له المغربي يوسف العربي، وضيفه توتنهام الإنجليزي بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، وذلك برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا فريقي بايرن ميونخ الألماني، وسيرفينا زفيزدا الصربي.

وشهدت المواجهة مشاركة العربي في دقائقها الأخيرة، وتحديدا عند الدقيقة 89، عندما حل بديلا لزميله غيريرو.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين وقعهما كل من هاري كين من ضربة جزاء بعد مرور 26 دقيقة على بداية اللقاء، ولوكاس مورا في الدقيقة 30، قبل أن يقلص دانيل بودينسي الكفة لأولمبياكوس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد.

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ونجح صاحب الأرض بعد مرور 9 دقائق على بداية الفصل الثاني من تعديل الكفة، من ضربة جزاء أسكنها ماثيو فالبيونا شباك توتنهام، منهيا اللقاء باقتسام النقاط.

وفي مباراة ثانية عن المجموعة الأولى، سيطر التعادل السلبي على لقاء كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه غلطة سراي التركي، علما أن مجموعتهما يتواجد بها ريال مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا في هذه الأثناء على الفريق الرابع بالمجموعة، باريس سان جيرمان الفرنسي.