بومبيو: هجمات "أرامكو" السعودية "إعلان حرب"

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، إن الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية بمثابة "إعلان حرب".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، الذي وصل جدة الأربعاء، أن الهجوم إيراني، وليس مصدره الأراضي العراقية.

ووصف بومبيو لصحفيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية ، الهجوم بأنه "عمل حربي".

وأشار بومبيو إلى وجود "بصمات نظام ولاية الفقيه" الإيراني في الهجوم وعملية "هددت إمدادات الطاقة العالمية".

وأوضح أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن، مضيفا "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

وقال الوزير الأمريكي:"مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".



وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل الأربعاء، إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لأرامكو.



وأكد بومبيو في تصريحات له عقب وصوله أن بلاده على يقين بأن هجوم أرامكو لم يكن حوثيا من اليمن ولكن نفذته إيران.

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وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الهجوم الإرهابي على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية.



وقال بومبيو إنه "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

وأشار إلى أن "طهران تقف خلف ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بالانخراط في الدبلوماسية".

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة إرسال فريق من الخبراء الدوليين إلى السعودية للتحقيق في الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو النفطية.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس الأمن معنيّ بشكل مباشر بما يجري في منطقة الخليج.

وكانت السعودية قالت إن الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو جاء من الشمال بدعم إيران.



وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن مكان انطلاق الهجوم لا يمكن أن يكون من اليمن، لافتاً إلى أن معلوماتنا تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو إيرانية.

ولفت إلى أنه تم رصد 18 طائرة مسيرة هاجمت بقيق، بينما تعرض موقع خريص للهجوم بـ7 صواريخ كروز بينها 3 صواريخ سقطت قبل الوصول للهدف.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.