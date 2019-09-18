الان تتابع عاجل.. ولي العهد السعودي يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو #تورط_ايران_بتفجير_ارامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. ولي العهد السعودي يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو #تورط_ايران_بتفجير_ارامكو | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. ولي العهد السعودي يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو #تورط_ايران_بتفجير_ارامكو

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