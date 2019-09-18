شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة ) افادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أن خبراء من المنظمة الدولية نينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة ارامكو السبت الماضب.

افادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أن خبراء من المنظمة الدولية نينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة ارامكو السبت الماضب.

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