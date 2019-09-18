بومبيو: الهجوم على منشآت أرامكو لم يكن من اليمن إنما كان هجوما إيرانيا

أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "الهجوم على منشآت ​أرامكو​ لم يكن من ​اليمن​ إنما كان هجوما إيرانيا". وكان أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي أنه "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها"، مشيراً الى "اننا نؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وفي مؤتمر صحفي له حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، أوضح المالكي أن "الهجوم لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، لافتاً الى ان "إيران تقف وراء الهجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن".

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