أكد المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​ أن "الورقة الاقتصادية التي قدمناها قدمت الكثير من الأمور ​الجديدة​ وهي استكمال لما قدمناه في موازنة عام 2019".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت قرداحي الى أنه "كان هناك عند بعض القوى اللبنانية تمسك بعدد من الامتيازات التي بنيت عليها، وعدم التراجع عنها يعني دخولنا بأزمة مالية حادة".

ولفت الى "أننا نقوم بضغط سياسي للسير بالورقة التي تقدم بها ​الرئيس ميشال عون​"، مشيراً الى أن "ورقة ​جبران باسيل​ التي قدمها بإسم تكتل "​لبنان القوي​" تخفض من المخاطر بشكل كبير واذا لم يتحقق ما في الورقة مجتمعا نكون دخلنا آخر النفق، وهذا ما نريد ان نتفاداه".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: إذا لم يتحقق ما في الورقة التي تقدم بها باسيل مجتمعا نكون دخلنا آخر النفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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