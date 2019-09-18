مصادر الحريري لـ LBC: مساعدة السعودية للبنان ستكون عبر وديعة مصرفية واكتتاب بمستندات الخزينة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "حوار دائم بينه وبين السعودية في إمكان مساعدة ​لبنان​، وإعلان الدعم للبنان سيترجم على أرض الواقع".

وأوضحت المصادر ان "​الاعلان​ السعودي لمساعدة لبنان ليس الاول من نوعه، بل حان الوقت ليصبح حقيقة"، مشيرةً الى أن "مساعدة لبنان ستكون عبر وديعة مصرفية واكتتاب بمستندات الخزينة أو اليوروبوند".

ولفتت الى أنه "المساعدات ستنعكس إيجابا على محادثات الحريري في ​فرنسا​".

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