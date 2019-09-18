قطعة أرضية فلاحية.. المغرب يستعد لبناء سجن جديد

كشف مقرر صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عن استعداد المندوبية العامة لإدارة السجون لبناء مؤسسة سجنية في محيط العاصمة الرباط، وذلك في تراب عمالة تمارة المجاورة.

المقرر يتعلّق بقطعة أرضية فلاحية، نصّ المقرر الصادر عن بنشعبون عن تخلي مالكيها عن حقوقهم المشاعة فيها بناء على مسطرة نزع الملكية، وذلك بهدف بناء مؤسسة سجنية جديدة.

ويتعلّق الأمر تحديدا بقطعة أرضية في تراب جماعة سيدي يحيى زعير، بعمالة الصخيرات تمارة.

يشار إلى أن المندوبية دخلت في السنوات الأخيرة في عملية تجديد وتأهيل شاملة للبنايات السجنية، من خلال بناء سلسلة من السجون الجديدة وإعادة تأهيل بعض من تلك الموجودة.