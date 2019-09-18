الجيش: توقيف 2016 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة خلال آب

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب المنصرم، تم توقيف 2016 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية"، موضحة أن "المضبوطات شملت 35 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان والتنباك المهرب وعدد من أجهزة ​الاتصالات​. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

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