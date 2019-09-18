أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات في عمق ​مزارع شبعا​، يتردد صداها في قرى ​العرقوب​ المتاخمة للمزارع".

ولفتت مصادر متابعة الى أن "هذه الأصوات قد تكون ناجمة عن ​مناورات​ يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ داخل المزارع وفي مرتفعات ​الجولان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دوي انفجارات في عمق مزارع شبعا قد تكون ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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